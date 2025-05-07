Путин заявил о росте товарооборота между Россией и Венесуэлой

Путин: рост товарооборота РФ и Венесуэлы за 2024 год составил 64%

Рост товарооборота между Россией и Венесуэлой составил 64% за прошлый год. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с Николасом Мадуро в Кремле.

Лидер Венесуэлы находится в России с официальным визитом. В ходе беседы президенты намерены обсудить текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической и других сферах.

«Наш торговый оборот в 200 миллионов еще далек от того, чтобы мы были этим довольны, но тем не менее тенденция очень хорошая. За прошлый год рост товарооборота составил 64%. Это хороший показатель», — отметил Путин.

По словам президента РФ, у Москвы и Каракаса существуют перспективные направления взаимодействия: энергетика, транспорт, фармацевтическая промышленность, логистика, здравоохранение и гуманитарная составляющая.

До этого стало известно о прибытии Мадуро в Москву на мероприятия в честь Дня Победы. Политик планирует встретиться с российскими официальными лицами и международными лидерами, что поспособствует углублению отношений между странами.

Ранее лидеры стран ЕС решили не ехать в Киев 9 мая.