«Ельцин-центр» ответил на предложение стать патриотичнее

Представители «Ельцин-центра» ответили на призыв полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Артема Жоги сделать программу музея первого президента РФ более патриотичной. Об этом пишет kp.ru.

«Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом, регламентирующим деятельность президентских центров. Отчет о нашей деятельности в 2024 году единогласно одобрен членами попечительского совета», — говорится в сообщении организации.

Также ее представители отметили, что на площадке «Ельцин-центра» пройдет форум «Патриоты Урала».

7 мая Жога на встрече с руководителями СМИ Свердловской области заявил, что раньше «Ельцин-центр» был более «либерально настроен», однако сейчас его можно сделать патриотичнее.

В апреле текущего года сообщалось, что Жога решил кардинально поменять работу музея первого президента. Издание Ura.ru со ссылкой на источники писало, что он решил исключить из программы центра мероприятия, которые, на его взгляд, противоречат проводимой государством политике.

В октябре 2024 года стало известно, что Жога стал членом попечительского совета «Ельцин-центра». Его включили туда по должности, он занял место своего предшественника Владимира Якушева.

Ранее сообщалось о назначении главы оргкомитета по подготовке празднования столетия Шукшина.