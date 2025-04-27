СМИ: работу Ельцин Центра приведут в соответствие с госполитикой

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога захотел кардинально поменять работу Ельцин Центра (ЕЦ). Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на источники.

Жога входит в попечительский совет ЕЦ. Как выяснили журналисты, он решил исключить из программы центра мероприятия, которые, на его взгляд, противоречат проводимой государством политике.

«Артем Жога за последние месяцы настроил работу по Ельцин Центру: как только возникает что-то, по его мнению, недопустимое, компетентные структуры сразу получают сигнал и выходят на руководство учреждения», — сообщил один из источников издания.

При этом в самом Ельцин Центре опровергли сообщения о влиянии Жоги на его работу, назвав их «домыслами». В полпредстве от официальных комментариев воздержались.

Агентство отметило, что с начала 2025 года центр отменил не менее трех мероприятий, в том числе спектакль Владимира Мирзоева о царской семье, выступление осуждающего СВО поэта Германа Лукомникова и лекцию архитектора и хранителя «Белой башни» Полины Ивановой, выступающей против Z-символики.

Артем Жога — российский военный и политический деятель, полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе с 2 октября 2024 года. Отец Владимира Жоги, бывшего командира батальона «Спарта».

О том, что Жога стал членом попечительского совета Ельцин Центра, стало известно в октябре 2024 года. Его включили туда по должности, он занял место своего предшественника Владимира Якушева.

Ранее «Ельцин-центр» заподозрили в глумлении над солдатами, не вернувшимися из зоны СВО.