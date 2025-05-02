Любимова возглавила оргкомитет по подготовке празднования столетия Шукшина

Министр культуры России Ольга Любимова возглавила оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения советского актера и писателя Василия Шукшина. Соответствующее распоряжение подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Образовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения В.М. Шукшина, утвердить его состав», — говорится в документе.

Заместителем Любимовой назначили губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Кроме того, в состав организационного комитета вошли помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский, директор Государственного литературного музея В.И.Даля Дмитрий Бак, председатель «Союза театральных деятелей России» Владимир Машков, дочь Василия Шукшина, заслуженная артистка РФ Мария Шукшина.

До этого Любимова вошла в наблюдательный совет центра исторической памяти. Национальный центр исторической памяти при президенте РФ был создан указом главы государства в ноябре 2023 года «в целях сохранения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, а также реализации общественно значимых проектов и инициатив».

Ранее Любимова заявила, что «Ленфильм» не закроют.