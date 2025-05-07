В пермском аэропорту отменили десять рейсов из-за атаки беспилотников

В аэропорту Перми Большое Савино отменили десять рейсов из-за атаки дронов на российскую столицу. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло на сайте воздушной гавани.

Из данных на сайте следует, что отменили по четыре рейса в Москву и из Москвы, и по рейсу в Сочи и из Сочи.

Вылет рейсов в столицу должен был состояться в 7:55 (по расписанию — в 23:20 6 мая), 6:10, 8:05 (по расписанию — в 7:05), 13:30, а в Сочи — в 5:50. Борты из Москвы в Пермь должны были приземлиться в 07:15 (по расписанию — в 22:55), в 3:40 (по расписанию — в 3:45), в 8:31, 12:40, а из Сочи — в 10:05 (по расписанию — 4:20).

Третий день подряд ВСУ атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.