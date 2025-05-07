Red Wings будет обходить пространство Пакистана и Индии при полетах в Таиланд

Авиакомпания Red Wings заявила об изменении маршрута полетов в Таиланд. Об этом сообщает ТАСС.

В компании указали, что полеты будут выполняться в обход воздушного пространства Пакистана и Индии.

В ночь на 7 мая два рейса, следующих из Москвы на Пхукет и в Дели, изменили свой маршрут.

6 мая Индия начала военную операцию под названием «Синдур» против инфраструктуры, расположенной на территории Пакистана, которую в Нью-Дели охарактеризовали как «террористическую». Сообщалось, что в результате атак Индии пострадали мирные жители, удары пришлись исключительно по гражданским объектам. Премьер Пакистана Шахбаз Шариф охарактеризовал действия Индии как «акт войны», отметив, что Исламабад оставляет за собой право на немедленный и решительный ответ.

Отношения стран обострились после теракта 22 апреля, когда группа террористов расстреляла туристов в спорном штате Джамму и Кашмир. Подробнее о произошедшем — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты назвали виды вооружений, которые Индия использовала при ударах по Пакистану.