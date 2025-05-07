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На Ближнем Востоке откроют первый в истории «Диснейленд»

В ОАЭ появится первый на Ближнем Востоке парк «Диснейленд»
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Global Look Press

На острове в Абу-Даби откроется первый на Ближнем Востоке тематический парк компании Walt Disney Co. — «Диснейленд». Информация об этом появилась на сайте корпорации.

«Компания Walt Disney и Miral, ведущий создатель развлечений в Абу-Даби, заключили соглашение о создании знакового тематического парка-курорта Disney в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в релизе.

Детали проекта пока не разглашаются, однако в компании Walt Disney отмечали, что разработка проекта подобного парка обычно занимает порядка двух лет, а на возведение аттракционов уйдет около шести.

В апреле сообщалось, что спрос на туры в Сочи упал на 60%, а спрос на туры в ОАЭ вырос на 60%, практически превратив последние в Краснодарский край. Представители отрасли согласны, что на это повлияли цены – к примеру, в Сочи стоимость туров в среднем выросла на 12%. Вместо 130 000 рублей за отдых на российских курортах за двоих туристы предпочитают добавить еще 50 000 рублей и отправиться в Дубай.

Ранее сообщалось, что россияне массово поехали в Крым на майские праздники.

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