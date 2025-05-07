На Ближнем Востоке откроют первый в истории «Диснейленд»

В ОАЭ появится первый на Ближнем Востоке парк «Диснейленд»

На острове в Абу-Даби откроется первый на Ближнем Востоке тематический парк компании Walt Disney Co. — «Диснейленд». Информация об этом появилась на сайте корпорации.

«Компания Walt Disney и Miral, ведущий создатель развлечений в Абу-Даби, заключили соглашение о создании знакового тематического парка-курорта Disney в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты», — говорится в релизе.

Детали проекта пока не разглашаются, однако в компании Walt Disney отмечали, что разработка проекта подобного парка обычно занимает порядка двух лет, а на возведение аттракционов уйдет около шести.

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