В России вырос спрос на туры в Дубай

SHOT: спрос на туры в Дубай у россиян вырос на 60%

Спрос на туры в Дубай среди россиян вырос на 60%, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что пляжи Дубая превратились в Краснодарский край.

«Спрос на туры в Сочи упал на 60%, а спрос на туры в Дубай вырос на 60% — феноменальный фокус-покус перед стартом летнего сезона», — говорится в сообщении.

Турагенты указывают две причины для подобной рокировки: закрытые пляжи в Анапе из-за разлива мазута и рост цен на других российских курортах. К примеру, в Сочи цены на туры в среднем выросли на 12%. Вместо 130 000 рублей за отдых на российских курортах за двоих туристы предпочитают добавить еще 50 000 рублей и отправиться в Дубай.

До этого координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар сообщал, что некоторые туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне произошедшего в городе землетрясения, туроператоры надеются, что это временное явление.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для купания.