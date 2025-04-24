Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России вырос спрос на туры в Дубай

SHOT: спрос на туры в Дубай у россиян вырос на 60%
close
Depositphotos

Спрос на туры в Дубай среди россиян вырос на 60%, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что пляжи Дубая превратились в Краснодарский край.

«Спрос на туры в Сочи упал на 60%, а спрос на туры в Дубай вырос на 60% — феноменальный фокус-покус перед стартом летнего сезона», — говорится в сообщении.

Турагенты указывают две причины для подобной рокировки: закрытые пляжи в Анапе из-за разлива мазута и рост цен на других российских курортах. К примеру, в Сочи цены на туры в среднем выросли на 12%. Вместо 130 000 рублей за отдых на российских курортах за двоих туристы предпочитают добавить еще 50 000 рублей и отправиться в Дубай.

До этого координатор туроператора Pegas Touristik по СНГ Орхан Санджар сообщал, что некоторые туристы начали аннулировать туры в Стамбул на фоне произошедшего в городе землетрясения, туроператоры надеются, что это временное явление.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что пляжи Анапы непригодны для купания.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами