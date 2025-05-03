Петербуржец зашел не в ту дверь и был подстрелен недовольным хозяином квартиры

78.ru: в Петербурге мужчина зашел не в ту дверь и был подстрелен хозяином жилища

В Петербурге мужчина случайно перепутал квартиры, зашел не в ту дверь и был подстрелен хозяином жилища. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 1 мая в доме №12/1 по Новоколомяжскому проспекту. Мужчина, направлявшийся к родственникам на 16-й этаж, по ошибке вышел на 17-м этаже и вошел в чужую квартиру, перепутав ее с нужной. Осознав ошибку, он извинился и направился к выходу.

Хозяин квартиры, находившийся внутри, отреагировал агрессивно. После словесных угроз и попытки завязать драку, он попросил кого-то из домочадцев принести пистолет. После этого два выстрела прозвучали в коридоре, еще четыре — на лестничной площадке. Одна из пуль задела локоть пострадавшего, оставив ссадину и повредив одежду пороховыми газами. Пострадавшему удалось покинуть здание и вызвать полицию.

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