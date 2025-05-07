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Москалькова рассказала, на кого Киев пытается обменять жителей Курской области

Москалькова: Украина предлагает РФ обменять курян на пособников терроризма
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Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Украина хочет обменять вывезенных в Сумскую область жителей Курской области на своих граждан, которые были задержаны в РФ по обвинению в пособничестве терроризму. Об этом в ходе беседы с журналистами ТАСС рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Украинская сторона считает, что [российские власти] должны освободить тех гражданских лиц, которые находятся сейчас в закрытых учреждениях как задержанные за пособничество в терроризме», — отметила омбудсмен.

По ее словам, Москва и Киев пока не достигли никаких договоренностей по этому вопросу. В том числе причина заключается в том, что различные компетентные органы имеют свое видение ситуации.

В то же время Москалькова подчеркнула, что руководство Украины не отказывалось возвращать в РФ вывезенных во время вторжения жителей Курской области. Однако конкретные даты возвращения курян в Киеве не называли.

26 апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил главе государства Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области. Позже российский лидер заявил, что остатки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают прятаться «по щелям и в подвалах» на территории региона, призывая командование организовать эвакуацию.

Ранее в администрации Курской области высказались о восстановлении региона, пострадавшего из-за вторжения ВСУ.

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