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Хинштейн высказался о восстановлении освобожденной от ВСУ Курской области

Хинштейн: для восстановления Курской области важно распределить расходы
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Чтобы восстановить приграничные районы Курской области, необходимо понять объемы работ и распределить расходы на федеральном и муниципальном уровнях. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам встречи с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным.

«Провели совещание, где наметили планы нашей ближайшей работы», — написал Хинштейн.

Он также отметил, что Курская область рассчитывает на помощь других регионов страны: она оказалась в тяжелейших условиях и в одиночку быстро с последствиями вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справится.

26 апреля президент РФ Владимир Путин поздравил российских бойцов с освобождением Курской области от украинских захватчиков и выразил им благодарность. По словам российского лидера, разгром ВСУ в курском приграничье позволил армии РФ продвигаться дальше на других участках фронта.

30 апреля Путин сообщил, что в Курской области остались одиночные бойцы ВСУ, которые сидят «по щелям и в подвалах» и просят командование об эвакуации. Президент РФ отметил, что их эвакуация невозможна из-за разрозненности.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Герасимов раскрыл потери ВСУ в Курской области.

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