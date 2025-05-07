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В Кирове отменили временные ограничения в аэропорту

Росавиация отменила все ограничения для аэропорта Кирова
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Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Росавиация отменила все ограничения для аэропорта Кирова. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В аэропорту Киров (Победилово) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — сообщил Кореняко.

До этого в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее в двух московских аэропортах были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

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