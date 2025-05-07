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Конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках товаров в Россию

РИА Новости: конфликт Индии и Пакистана может сказаться на поставках в Россию
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Robert V Schwemmer/Shutterstock/FOTODOM

Обострение конфликта между Индией и Пакистаном может угрожать поставкам в Россию товаров из этих стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Это может коснуться риса, чая, гаджетов, лекарств, одежды и текстиля. Объем импорта РФ товаров из этих двух государства по итогам 2024 года составил $4,99 миллиарда. Из них $4,92 миллиарда пришлись на Индию, а $68,6 миллиона — на Пакистан.

Больше всего в стоимостном выражении в 2024 году РФ покупала у Индии вычислительные машины — на $500,3 миллиона, фармацевтику — на $420 миллионов и смартфоны — на $238,8 миллиона.

Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном за последний день существенно обострился: стороны уже обменялись ракетно-авиационными ударами. Как далеко может зайти это вооруженное противостояние, могут ли Нью-Дели и Исламабад перейти к применению ядерного оружия и при чем тут красный порошок — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее премьер-министр Индии Моди отложил поездку в три европейские страны.

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