В Ярославле отменили временные ограничения в аэропорту

Росавиация отменила все ограничения для аэропорта Ярославля

Росавиация отменила все ограничения для аэропорта Ярославля. Об этом сообщил представитель ведомства Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — говорится в сообщении.

До этого с 11:35 по мск в аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также Кореняко сообщал, что временные ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Кроме того, ограничения действуют в ближайшем аэропорту, в Казани.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Ранее в аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.