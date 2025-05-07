В аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:30 МСК введены в аэропорту Киров», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что временные ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Также ограничения действуют в ближайшем аэропорту, в Казани.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.