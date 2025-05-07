Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: в аэропорту Кирова введены временные ограничения на полеты
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 08:30 МСК введены в аэропорту Киров», — говорится в сообщении.

До этого Кореняко сообщал, что временные ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Также ограничения действуют в ближайшем аэропорту, в Казани.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внукововвели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами