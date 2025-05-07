В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 11:35 МСК вновь введены в аэропорту Ярославль (Туношна; код ИКАО: UUDL)», — написал он.

До этого сообщалось, что в аэропорту Перми Большое Савино отменили десять рейсов из-за атаки дронов на российскую столицу. Из данных на сайте воздушной гавани следует, что отменили по четыре рейса в Москву и из Москвы, и по рейсу в Сочи и из Сочи.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины атакуют беспилотниками Москву и Подмосковье. В ночь на 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили над столичным регионом 19 вражеских БПЛА. По информации Telegram-канала SHOT, ВСУ атаковали Москву и Подмосковье дронами «Лютый». Они летели роем на небольшом расстоянии друг от друга. БПЛА такого типа могут преодолевать до 1 тыс. км и нести боевую часть с фугасными зарядами массой до 50 кг. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы, куда российские власти пригласили более двух десятков глав государств. Президент Украины Владимир Зеленский до этого говорил, что «не может гарантировать» их безопасность в Москве 9 мая.

Ранее в двух московских аэропортах были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.