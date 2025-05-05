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В правительстве Липецкой области ответили на слухи об отставке Артамонова

Правительство Липецкой области опровергло данные о переходе Артамонова в ЦБ РФ
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сообщения о предстоящем переходе главы Липецкой области Игоря Артамонова на работу в Центральном банке РФ не соответствуют действительности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра информационной политики региона Михаила Шаршакова.

«[Это] вброс», — сказал чиновник.

5 мая Telegram-канал «Площадь» со ссылкой на источники написал, что Артамонов может покинуть пост главы Липецкой области и перейти на работу в Банк России. Как отметили журналисты, главе региона якобы предложили «одну из ключевых позиций» в ЦБ РФ.

28 апреля пресс-служба правительства Забайкальского края сообщила, что руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Ринат Хисматулин ушел в отставку. Чиновник уволился в разгар сезона лесных пожаров, при этом временно исполняющим обязанности главы департамента назначили Андрея Ковальчука. До сих пор он был заместителем Рината Хисматулина и руководил работой отдела по пожарной безопасности.

22 апреля глава Нижнекамского района республики Татарстан, занимавший эту должность более трех лет, Рамиль Муллин подал заявление об отставке. Причиной послужил скандал с выдачей жилищных сертификатов семье мигрантов.

Ранее в Курской области уволился исполняющий обязанности заместителя губернатора региона.

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