В Ельце Липецкой области объявлен красный уровень угрозы атаки беспилотников

В городе Ельце и Елецком муниципальном районе объявлен красный уровень опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В 23:28 мск Артамонов сообщил об угрозе атаки беспилотников на территории Липецка и Липецкого муниципального округа. Он призвал население проявлять осторожность и не покидать безопасных мест. Спустя 14 минут губернатор заявил о работе сил противовоздушной обороны и средств подавления и введении желтого уровня воздушной опасности на всей территории Липецкой области.

Артамонов напомнил гражданам, что при обнаружении упавшего дрона или его фрагментов нельзя подходить к обломкам и трогать их.

5 мая в министерстве обороны России сообщили, что над регионами РФ были сбиты девять беспилотников.

29 апреля под удар попало село Новые Юрковичи в Климовском районе Брянской области. Местная жительница получила осколочные ранения, ее увезли в больницу. Населенный пункт был атакован украинским дроном-камикадзе.

Ранее в Горловке зафиксировали прямое попадание украинского БПЛА в жилой дом.