В Костромской области эвакуируют жителей южной части города Нея

Жителей города Ней в Костромской области решили эвакуировать после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского региона Сергей Ситников в Telegram-канале.

«Оперативным штабом в целях обеспечения безопасности принято решение об эвакуации жителей из южной части города», — говорится в публикации.

Отмечается, что губернатор намерен лично проверить условия, созданные для людей в пункте временного размещения. В Нее проживают около восьми тысяч человек.

Как сообщается на портале государственных органов Костромской области, эвакуация будет происходить в специально определенные для этого помещения — пункт временного размещения. Жителям, у которых есть в наличии транспорт, рекомендовано самостоятельно покинуть территорию жилых домов, переехать к знакомым, родственникам в северную часть города.

Для тех, у кого нет транспорта, организованы пункты сбора для эвакуации общественным транспортом.

Незадолго до этого Ситников сообщил, что в Нейском районе Костромской области отразили атаку дрона ВСУ. В регионе работают сотрудники Минобороны и силовых ведомств. Глава региона предупредил, что на территории муниципалитета могут находиться фрагменты БПЛА, которые важны для следствия.

Ранее на подлете к Москве сбили еще два беспилотника.