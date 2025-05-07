Туристы из России застряли на Пхукете

360.ru : россияне застряли на Пхукете – их рейс перенесли уже на 9 часов

Российские туристы не могут покинуть Пхукет – их рейс в Москву перенесли уже на девять часов. При этом путешественников не отвезли в аэропорт, но и гостиничные номера не продлили, рассказала 360.ru одна из туристок Лариса.

Рейс перенесли с 16:30 7 мая на 1:00 8 мая, уточнила путешественница.

«В аэропорт не повезли, но номер продлить отказались. Туроператор сослался на авиаперевозчика, а авиаперевозчик на горячей линии отправил обратно к туроператору», — пожаловалась туристка.

Она добавила, что, по словам турфирмы, номер в отеле предоставляется только спустя сутки ожидания вылета. Возможно, что это все-таки произойдет – туристы сомневаются, что смогут улететь в назначенное время.

Переносятся сейчас рейсы и из Москвы на Пхукет – пассажиров задержали в Домодедово уже на несколько часов, предоставив им питание и воду.

Напомним, накануне вечером московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Часть рейсов авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово была отменена из-за ограничений, некоторые из них перенаправлены на запасные аэродромы. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву.

На данный момент, по информации Росавиации, все ограничения в двух столичных аэропортах сняты.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.