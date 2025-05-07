Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Туристы из России застряли на Пхукете

360.ru : россияне застряли на Пхукете – их рейс перенесли уже на 9 часов
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские туристы не могут покинуть Пхукет – их рейс в Москву перенесли уже на девять часов. При этом путешественников не отвезли в аэропорт, но и гостиничные номера не продлили, рассказала 360.ru одна из туристок Лариса.

Рейс перенесли с 16:30 7 мая на 1:00 8 мая, уточнила путешественница.

«В аэропорт не повезли, но номер продлить отказались. Туроператор сослался на авиаперевозчика, а авиаперевозчик на горячей линии отправил обратно к туроператору», — пожаловалась туристка.

Она добавила, что, по словам турфирмы, номер в отеле предоставляется только спустя сутки ожидания вылета. Возможно, что это все-таки произойдет – туристы сомневаются, что смогут улететь в назначенное время.

Переносятся сейчас рейсы и из Москвы на Пхукет – пассажиров задержали в Домодедово уже на несколько часов, предоставив им питание и воду.

Напомним, накануне вечером московские аэропорты Внуково и Домодедово ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов. Часть рейсов авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово была отменена из-за ограничений, некоторые из них перенаправлены на запасные аэродромы. Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ, которые летели на Москву.

На данный момент, по информации Росавиации, все ограничения в двух столичных аэропортах сняты.

Ранее пассажирка задержанного рейса рассказала о ситуации во Внуково.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами