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Часть рейсов S7 в Домодедово отменена

Часть рейсов S7 в аэропорту Домодедово отменена из-за ограничений
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Часть рейсов авиакомпании S7 в аэропорту Домодедово отменена из-за ограничений, некоторые из них перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В связи с временным закрытием воздушного пространства в некоторых аэропортах Центральной России, S7 Airlines вынуждена оперативно корректировать расписание полетов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что пассажиры отмененных рейсов смогут оформить полный возврат стоимости билетов или обменять билет на другие рейсы при наличии свободных мест.

До этого пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщал, что временные ограничения вводились в аэропорту Нижнекамска (Бегишево). Также ограничения действуют в ближайшем аэропорту, в Казани.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внукововвели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Ранее в аэропорту Кирова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

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