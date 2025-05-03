При ударе ВСУ по автолавке в Брянской области пострадали четыре человека

При ударе дронами ВСУ по автолавке в Брянской области пострадали четыре человека

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе село Новая Погощь Суземского района.

Он отметил, что целенаправленный удар был нанесен по мирным жителям во время работы автолавки.

«К сожалению, осколочные ранения получили три женщины и водитель автолавки», — сообщил губернатор.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Накануне сообщалось, что силы противовоздушной обороны (ПВО) вечером 2 мая уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее фрагменты украинских беспилотников упали в Ставропольском крае.