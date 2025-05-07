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В двух регионах сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Росавиация: ограничения на полеты сняли в аэропортах Казани и Нижнекамска
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Shutterstock/imfaydez

В Казанском и Нижнекамском аэропортах сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Аэропорты работают в штатном режиме с 10:20 мск.

Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Накануне аэропорты Казани и Нижнекамска также временно прекращали работу. Ограничения продлились порядка четырех часов, работа аэропортов возобновилась в 11:00 мск.

Последние три дня армия вооруженных сил Украины (ВСУ) активно атакует регионы России беспилотниками. Ночью 7 мая в Брянской области было уничтожено более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету. Тем же утром в Ярославской области сбили три украинских Дрона.

Ранее более 180 туристов РФ застряли в аэропорту Абу-Даби из-за атаки на Москву.

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