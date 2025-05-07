Более 140 воздушных целей уничтожили в Брянской области

В Брянской области сбили более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету

В Брянской области накануне вечером и в ночь на 7 мая уничтожили более 140 воздушных целей, включая крылатую ракету. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Со вчерашнего вечера и за прошедшую ночь наши защитники уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе одну крылатую ракету»,— написал он.

Губернатор отметил, что в отражении масштабной атаки были задействованы подразделения ПВО министерства обороны РФ, Росгвардии по Брянской области и отряда «БАРС-Брянск».

Богомаз добавил, что все атаки отражены и цели были уничтожены.

Накануне Telegram-канал Baza сообщал, что почти все село Кирилловка в Климовском районе Брянской области сгорело из-за атак беспилотников Вооруженных сил Украины.

Утром 7 мая в Ярославской области сбили три украинских беспилотника.

Ранее при ударе ВСУ по автолавке в Брянской области пострадали четыре человека.