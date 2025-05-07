В Ялте более трех тысяч человек остались без электричества

В Ялте, Масссандре и селе Виноградное городского округа Ялты временно отключили электричество. Об этом пишет «‎Крымэнергоинформ» в Telegram-канале.

«Аварийное отключение. Городской округ Ялта. Населенный пункт Ялта, Виноградное, Массандра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты уже начали ремонтные работы, на них потребуется около трех часов.

Как уточняет ТАСС, отключение затронуло примерно 3,5 тыс. абонентов.

5 мая в Московской области завершились основные работы по восстановлению электричества. По данным компании «Россети», электроснабжение восстановлено более чем в 800 населенных пунктах Московской области.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов Подмосковья. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества оставались около 26 тысяч человек.

Ранее аварию в энергосистеме Подмосковья назвали крупнейшей за 15 лет.