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В Подмосковье 26 тыс. человек остались без света из-за непогоды

Воробьев: в Подмосковье более 90 населенных пунктов остались без света
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Предоставлено «Газете.Ru»

Жители более 90 населенных пунктов Московской области остались без электроснабжения из-за циклона с мокрым снегом и ветром. Об этом сообщил глава региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор рассказал, что из-за непогоды на проводах образовалась наледь. Кроме того, за ночь упало большое количество деревьев.

По словам Воробьева, больше всего от стихии пострадали северные и северо-западные округа – Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. Так, в Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов (около 5,5 тыс. жителей) и отключены 11 котельных, а в Дмитровском округе — 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме же основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением линий электропередач.

По словам Воробьева, по всей области обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Это затронуло 26 тыс. человек. Ликвидацией последствий аномальных погодных условий занимаются более 200 аварийных бригад, отметил губернатор.

До этого сообщалось, что деревья, упавшие из-за снега в Москве и области, повредили несколько десятков автомобилей. По словам журналистов, сотрудники оперативных служб «буквально сбиваются со счета», когда пытаются выяснить количество поступивших по этому поводу обращений.

Ранее жителям центральной России спрогнозировали похолодание в майские праздники.

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