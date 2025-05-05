В Подмосковье завершились основные работы по восстановлению электричества

Энергетики группы «Россети» завершили основные работы по восстановлению электроснабжения в Подмосковье после непогоды. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«В ночь с 4 на 5 мая энергетики группы «Россети» завершили основные восстановительные работы на энергообъектах, поврежденных сильнейшим за последние 15 лет циклоном, обрушившимся на Московскую область в ночь с 1 на 2 мая», — сказано в заявлении группы.

По данным компании, электроснабжение восстановлено более чем в 800 населенных пунктах Московской области. Работы ведутся круглосуточно, несмотря на сложные погодные условия: ливень и ураганный ветер с порывами до 17 м/с.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов Подмосковья. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества оставались около 26 тысяч человек.

Ранее аварию в энергосистеме Подмосковья назвали крупнейшей за 15 лет.