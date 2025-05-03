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Авария в энергосистеме Подмосковья стала крупнейшей за 15 лет

Пятигор: в Подмосковье ликвидируют последствия крупнейшей аварии в энергосистеме

Авария в энергосистеме Подмосковья из-за снегопада 2 мая стала крупнейшей за последние 15 лет, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор.

«Это, по сути, одна из самых крупных аварий за последние 15 лет. <...> Масштабы аварии и отключений несопоставимы с аварийными отключениями, которые были в 2011 году, когда был ледяной дождь», — сказал он.

Пятигор отметил, что в устранении последствий снегопада принимают участие около 230 бригад, а также 700 специалистов и 265 единиц техники. Более 100 автономных источников питания обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов.

Глава ПАО «Россети Московский регион» также рассказал, что электроснабжение в обесточенных после снегопада населенных пунктах Московской области планируют восстановить до конца 3 мая.

2 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что из-за циклона с мокрым снегом и ветром без света остались жители более 90 населенных пунктов. На фоне непогоды на проводах образовалась наледь, некоторые из них оборвались из-за упавших деревьев.

В результате по всему региону оказались обесточены 237 линий электропередачи и 4,4 тысячи трансформаторных подстанций. Без электричества остались около 26 тысяч человек.

Ранее в Москве был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков.

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