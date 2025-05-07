Уровень воды в реке в тюменском Ишиме пошел на спад

Губернатор Моор: уровень воды в реке в тюменском Ишиме пошел на снижение

Уровень воды в реке Ишим в городе Ишим Тюменской области впервые с начала паводка снизился на 2 сантиметра, опустившись с 945 до 943 см. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Внимательно следим за обстановкой на реке Ишим. <...> Спад за последние сутки отмечен в Ишиме – минус два сантиметра. Таким образом, повторения значений 2017 года не случилось», — написал глава Тюменской области.

5 мая сообщалось, что уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного значения на 92 см. Отмечается, что опасным на данном участке считается уровень в 850 см.

Глава региона Александр Моор добавил, что из-за паводка в Ишимском районе складывается напряженная ситуация: специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим — Сладково для того, чтобы не допустить ее подтопления.

До этого региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что в Иркутской области уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка за сутки вырос на 3,8 метра.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.