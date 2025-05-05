Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил опасные значения

Губернатор Моор: уровень воды в Ишиме превысил опасную отметку на 92 см

Уровень воды в реке Ишим в Тюменской области превысил отметку опасного значения на 92 см, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки вода прибавила 20 см, уровень составляет 942 см», — поделился Моор, пояснив, что измерения проводились на гидропосте в районе города Ишим.

Отмечается, что опасным на данном участке считается уровень в 850 см.

Моор добавил, что из-за паводка в Ишимском районе складывается напряженная ситуация: специалисты круглосуточно работают на дороге Ишим — Сладково для того, чтобы не допустить ее подтопления.

В свою очередь, глава Ишима Федор Шишкин в своем Telegram-канале сообщил, что подъем воды в реке замедлился, но расслабляться рано.

«Работаем на укреплении временной насыпи в районе 5-го Южного переулка. Свежий грунт дает трещины. Патрульные группы сообщают о «слабых» местах, и мы их оперативно устраняем», — поделился глава города.

До этого региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщало, что в Иркутской области уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка за сутки вырос на 3,8 метра.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.