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В Иркутской области уровень воды в двух реках превысил критические отметки

В двух реках Иркутской области уровень воды превысил неблагоприятные отметки
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Shutterstock/sunakri

В Иркутской области уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в районе села Преображенка за сутки вырос на 3,8 метра. Об этом сообщается на сайте регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Уровень воды в реке составил 8,2 метра (неблагоприятная отметка — 8 метров), ожидается затопление пониженных участков, говорится в сообщении.

Кроме того, уровень воды превысил неблагоприятную отметку в реке Непа в районе села Токма. Он составил 4,3 метра (критическая отметка – 4,2 метра). По информации синоптиков, пониженные участки также могут быть затоплены.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что повышение уровня рек до опасных отметок прогнозируется в семи российских округах, возможны подтопления близлежащих населенных пунктов. По его словам, в Архангельской области, Карелии на реках Онега, Ваймуга будет превышение опасной отметки. Аналогичная ситуация наблюдается в Республике Коми на реке Вишера и на Ветлуге в Костромской области.

Очень сложной ситуация остается на юге Урала и в Сибири, сказал Вильфанд. На реке Ишим вода перешла через отметку опасного явления, происходит подтопление населенных пунктов Тюменской области. Переполнение рек ожидается также в Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Нижегородской области, Пермском крае, добавил синоптик.

Ранее был назван возможный ущерб от весеннего паводка в России.

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