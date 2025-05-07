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После ЧП на обогатительной фабрике в Якутии возбуждено уголовное дело

СК РФ возбудил уголовное дело после взрыва и пожара на фабрике в Якутии

В Якутии возбудили уголовное дело после взрыва и последующего за ним пожара на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, в результате нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов пострадали четверо работников фабрики. Они получили термические ожоги головы, грудной клетки, рук, ног и дыхательных путей. Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

По уголовному делу изучается техническая и другая документация. Выясняются обстоятельства случившегося.

Взрыв на фабрике произошел 7 мая около 8:00 по местному времени (2:00 мск). На складе с готовой продукцией взорвался метан. В этот момент в здании находились четыре человека, которые и получили ожоги.

После взрыва начался сильный пожар. По данным управления МЧС по Республике Саха (Якутия), площадь возгорания составила 300 квадратных метров. С огнем боролись 58 человек и 15 единиц техники. На данный момент возгорание ликвидировано.

Ранее на видео показали первые минуты после мощного взрыва на фабрике в Якутии.

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