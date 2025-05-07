В Нерюнгри потушили пожар на угольной фабрике

МЧС сообщило о ликвидации пожара на угольной фабрике в Нерюнгри

Пожар на угольной фабрике в Нерюнгри в Якутии ликвидировали. Об этом сообщает региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что особую опасность во время тушения представляло скопление взрывоопасных веществ: угольной и сульфидной пыли. Кроме того, затрудняли работу особенности конструкции самого здания фабрики.

Всего в ликвидации пожара приняли участие 58 человек и 15 единиц техники.

«В результате происшествия огнем повреждено здание склада, кровля, строительные конструкции и конвейерная лента. Общая площадь составила 300 кв. метров», — сказано в публикации.

В настоящее время следственно-оперативная группа работает над выяснением обстоятельств возникновения возгорания.

В МЧС сообщили о пожаре на фабрике в Якутии утром по местному времени. По данным ведомства, пострадали четыре человека, которые находились на территории объекта.

Ранее в сети появились кадры мощного взрыва и последующего за ним пожара на фабрике в якутском Нерюнгри.