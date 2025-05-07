«Аэрофлот» официально предупредил об отмене ряда рейсов

«Аэрофлот» объявил об отмене или объединении ряда рейсов на фоне временных ограничений на прием и вылет самолетов в московском аэропорту Шереметьево. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале авиакомпании.

«Авиакомпания предпринимает все необходимые меры для стабилизации расписания и рекомендует пассажирам следить за информацией на онлайн-табло (https://flights.aeroflot.ru/ru-ru/onlineboard) на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи», — указано в сообщении.

В авиакомпании предупредили, что часть рейсов может быть отменена или объединена. Уточняется, что в случае отмены пассажирам предложат перебронировать билеты на другие рейсы при наличии свободных мест. В качестве альтернативы может быть предложен полный возврат.

В московском аэропорту Шереметьево были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов в 5:30.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.