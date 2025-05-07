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Более 180 россиян не могут улететь из ОАЭ из-за атаки дронов на РФ

Mash: более 180 туристов РФ застряли в аэропорту Абу-Даби из-за атаки на Москву
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Shutterstock

Больше 180 российских туристов застряли в аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби из-за ночной атаки украинских беспилотников на Москву. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В материале говорится, что россияне более восьми часов сидят без еды. Их самолет компании Air Arabia должен был вылететь в Москву в 1:30 по местному времени.

По информации Mash, представители авиакомпании не предлагают отель или временное размещение пассажирам. Вместо брони всем советуют отменять билеты на рейс и брать новые. Кроме того, никому не выдают багаж, который уже загружен в самолет.

По словам туристов, туроператор Coral Travel игнорирует их звонки, и они никак не могут связаться с его представителями.

Вечером 6 мая сообщалось, что международный аэропорт Гагарин в Саратове принял девять рейсов, следовавших в Москву из Тбилиси, Газипаша, Баку, Душанбе, Минеральных Вод, Ставрополя, Ташкента и Сочи.

Ранее в Госдуме объяснили необходимость отключения интернета на 9 Мая.

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