В Саранске ввели режим ЧС на фоне атаки беспилотников

Власти Саранска объявили режим чрезвычайной ситуации из-за тревоги и риска налета украинских БПЛА. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию столицы Мордовии.

«Принято решение о введении в Саранске режима чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Просим с пониманием отнестись к введенным мерам. Сохраняйте спокойствие, придерживайтесь всех рекомендаций», — сообщили в администрации Саранска.

До этого власти Саранска отменили занятия в школах и детских садах на день после атаки беспилотников на столицу Мордовии.

Атака на Саранск произошла утром в среду, 7 мая. Третий день подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ.

Ранее депутат Рады допустил удар по Москве накануне парада ко Дню Победы.