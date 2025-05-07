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В Саранске объявили беспилотную опасность

Глава Мордовии Здунов: на территории Саранска объявлена беспилотная опасность
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Efrem Lukatsky/AP

На территории Саранска объявлена беспилотная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Мордовской республики Артем Здунов.

Он призвал призвал население города быть бдительным и при необходимости звонить по телефону 112.

Здунов подчеркнул, что в Саранске работает система оповещения. Экстренные службы и правоохранительные органы находятся в полной готовности.

7 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны отражают пятую атаку беспилотных летательных аппаратов на регион.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ.

Ранее депутат Рады допустил удар по Москве накануне парада ко Дню Победы.

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