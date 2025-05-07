В Саранске отменили школьные занятия из-за беспилотников

Власти Саранска отменили занятия в школах и детских садах после атаки БПЛА

Власти Саранска отменили занятия в школах и детских садах на день после атаки беспилотников на столицу Мордовии. Об этом сообщает в Telegram-канале администрация города.

«Уважаемые жители Саранска! Сегодня, 7 мая занятия в дошкольных и образовательных учреждениях — детских садах, школах и учреждениях СПО городского округа Саранск, вузах отменяются. Просим сохранять спокойствие!» — сообщили в администрации Саранска.

Утром 7 мая глава Мордовской республики Артем Здунов сообщил о том, что в регионе объявлена опасность налета беспилотников.

Третий день подряд Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ.

Ранее депутат Рады допустил удар по Москве накануне парада ко Дню Победы.