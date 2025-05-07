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Под Ярославлем сбиты несколько украинских беспилотников

Евраев сообщил, что в Ярославской области уничтожены три украинских БПЛА
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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

В Ярославской области уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Евраев.

«На подлете к Ярославлю отражена атака трех украинских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотника, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — сообщил Евраев.

В регионе, по словам губернатора, продолжается работа по обеспечению безопасности.

Третий день подряд ВСУ атакуют дронами регионы России. С девяти вечера до четырех утра 6 мая дежурные средства ПВО уничтожили 105 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны. 32 аппарата ликвидировали в Брянской области, 22 — в Воронежской. Над столичным регионом сбили 19 дронов ВСУ. Тульская область накануне налетам не подвергалась, однако этой ночью ее атаковали многократно. Активность украинских атак возросла перед проведением парада Победы.

Ранее в Тульской области отключили мобильный интернет.

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