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Россияне на двое суток застряли на Бали из-за задержки рейса в Москву

«Аэрофлот»: авиарейс из Денпасара в Москву задержали по техническим причинам
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Depositphotos

Рейс из города Денпасар, который находится на юге индонезийского острова Бали, в Москву задержали почти на двое суток. Об этом РИА Новости сообщили в авиакомпании «Аэрофлот».

Самолет должен был вылететь еще в пятницу, 25 апреля. Однако, согласно табло прилетов в аэропорту «Шереметьево», борт приземлится в столице России только в 18:25 мск 27 апреля. Это спустя почти двое суток после изначального времени полета.

«Вылет рейса SU297 Денпасар - Москва за 25 апреля задерживается по техническим причинам», — уточнили в авиакомпании.

На данный момент «Аэрофлот» ожидает разрешения от авиационных властей Индонезии на перелет резервного самолета. Пассажирам предложено разместиться в гостиницах, также им предоставлены напитки и питание.

До этого рейс из Таиланда в Москву задержали более чем на сутки. Причиной задержки стала неисправность Boeing 777-300ER.

В результате 400 пассажиров были вынуждены ждать, пока самолет из Москвы доставит необходимые запчасти. Некоторым людям пришлось сообщить начальству и преподавателям, что есть вероятность, что они не успеют прилететь к началу рабочего или учебного дня.

Ранее вылет рейса из Петербурга задержали из-за панической атаки у пассажирки.

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