Ограничения на полеты сняли во Внуково

Росавиация: ограничения на полеты сняты во Внуково

В московском аэропорту Внуково были сняты ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что ограничения были сняты в 4:07 мск.

Кореняко подчеркнул, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — рассказал представитель Росавиации.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внуково — ввели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.