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В Шереметьево сняли ограничения на полеты

Росавиация: ограничения на полеты сняли в Шереметьево
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В московском аэропорту Шереметьево были сняты ограничения на  прием и выпуск самолетов. Об этом заявил пресс-секретарь Росавиации  Артем Кореняко  в  своем href=«https://t.me/korenyako/1047» target=«_blank»>Telegram-канале.

Он отметил, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты в 5:30 мск.

Кореняко добавил, что данные меры вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Представитель Росавиации подчеркнул, что в настоящий момент ограничения на прием и выпуск воздушных средств действуют в Домодедово, Жуковском, а также в аэропортах Казани, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля.

6 мая в двух московских аэропортах — Домодедово и Внукововвели ограничения на прием и отправку самолетов. Воздушные гавани приостановили работу в 18:19 мск. Уточнялось, что международный аэропорт Гагарин, расположенный в Саратове, принял девять следовавших в столицу рейсов.

Как рассказали в Министерстве обороны РФ, в период с 17:21 до 18:40 мск в регионах страны уничтожили 13 украинских беспилотников. Семь дронов сбили в Калужской области, четыре — в Тульской области, два — в столичном регионе.

Ранее сообщалось, что в Шереметьево экстренно сел пассажирский лайнер, несмотря на угрозу атаки дронов.

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