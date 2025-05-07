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В СК нашли виновного в ударе по порту «Кавказ»

СК установил украинского командира, отдавшего приказ об ударе по порту «Кавказ»
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Reuters

Следственный комитет России установил личность украинского командира, отдавшего приказ ударить по гражданскому порту «Кавказ» в Краснодарском крае летом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС.

«Установлена причастность к теракту командира 360-й отдельной береговой ракетной бригады Военно-морских сил Украины Юрия Яцкевича», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в августе 2024 года он отдал приказ об ударе противокорабельной ракетой «Нептун» по порту «Кавказ» в Краснодарском крае.

Вечером 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, который находился в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Сообщалось, что ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Позже стало известно, что впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. Его площадь составила 500 квадратных метров.

Ранее в ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели».

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