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В ВСУ описали цель вторжения в Курскую область фразой «чтобы все офигели»

Офицер ВСУ Глущенко: атаку на Курскую область могли организовать из-за лайков

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Alastair Grant/AP

Целью вторжения Украины в Курскую область являлась попытка Киева удивить всех. Об этом заявил офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Глущенко в эфире YouTube-канала журналиста Юрия Романенко.

По его словам, украинские власти решили начать операцию в Курской области в связи с проблемами в стране и поражениями на фронте, а также «нехваткой лайков». Украинский солдат описал поставленную перед командованием украинской армии задачу фразой «отчебучить, чтобы все офигели».

Он подчеркнул, что Киев смог добиться своей цели, удивив РФ и западные страны. Теперь, по мнению военного, украинские власти обдумывают второй раунд.

«Для чего мы это сделали? Какая цель стратегическая?» — добавил он.

Минобороны РФ сообщало, что утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области. По данным ведомства, ВСУ атаковали позиции российских войск у Олешни и Николаево-Дарьино. 8 августа в Минобороны сообщили, что бои идут на территории Суджанского и Кореневского районов Курской области. Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что под оккупацией противника в настоящий момент находятся две тысячи человек, о судьбе которых пока информации нет. По его словам, под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов Курской области, глубина проникновения на территорию региона составляет 12 км.

Президент России Владимир Путин заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область — попытка остановить наступление ВС РФ на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в МИД РФ вызвали временную поверенную США из-за американских репортеров в Курской области.

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