ВСУ ударили по парому с 30 топливными цистернами в порту «Кавказ». Поиски членов экипажа продолжаются В порту «Кавказ» спасли 17 членов экипажа парома, затонувшего после удара ВСУ

ВСУ ударили ракетой по парому с 30 топливными цистернами в пассажирском порту «Кавказ», сообщили в оперштабе Кубани. После атаки судно загорелось и затонуло. По словам губернатора региона, пытаясь спастись, члены экипажа прыгали за борт, их поиски продолжаются. На месте ЧП установлены заграждения, препятствующие разливу топлива. Подробности — в нашем материале.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ», сообщили в оперштабе Краснодарского края в 17:23.

По информации Telegram-канала SHOT, ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Как написала Baza, было атаковано судно «Конро Трейдер», однако источник местного Telegram-канала «Крымский ветер» в Керченском порту заявил, что удар пришелся на «Акватрейдер».

Впоследствии паром затонул в акватории порта, сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев. Перед тем как судно ушло под воду, по словам главы региона, на борту возник пожар. По данным ТАСС, ему присваивали третий ранг сложности из семи. РИА Новости добавило, что в порт направляли пожарный поезд для тушения горящих топливных цистерн на судне.

В настоящее время очагов горения в порту «Кавказ», где ВСУ атаковали паром, нет, отметили в региональном оперштабе.

Люди за бортом

Пресс-служба Минтранса заявила, что сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали. По словам Кондратьева, после попадания ракеты в судно, некоторые члены экипажа стали прыгать за борт. Изначально спасли четырех из них.

«Сейчас главная задача — спасти остальных людей из команды парома и оперативно принять исчерпывающие меры для устранения последствий, чтобы не допустить экологического вреда акватории моря», — написал чиновник.

Позднее он добавил, что спасти удалось 17 членов экипажа парома, затонувшего в порту «Кавказ». Спасательная операция, по его словам, продолжается: необходимо найти еще двух человек.

Угроза разлива топлива

По словам Кондратьева, на месте ЧП специалисты экстренных служб установили боновые заграждения (плавучие заграждения, служащие для ограничения распространения чего-либо по поверхности воды), чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработали сорбентом.

На борту парома в порту «Кавказ», по данным главы Темрюкского района Краснодарского края Федора Бабенкова, было 30 цистерн с топливом.

Советник главы Крыма Олег Крючков со ссылкой на источник в Минтопэнерго России заверил, что поставки топлива на полуостров диверсифицированы и проблемы с любым видом топлива полуострову не грозят:

«Крым и Севастополь полностью обеспечены топливом (бензин и ДТ дизельное топливо) <…> На полуострове создан и наличествует запас топлива на несколько месяцев».

Агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании «Оборонлогистика» сообщило, что паромы организации работают на линии Крым — Кавказ. Пассажиры, машины и грузы в безопасном месте, угрозы нет.