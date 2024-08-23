Площадь пожара в порту «Кавказ» составляет 500 квадратных метров

Площадь пожара, начавшегося после ракетного удара Вооруженных сил Украины по порту «Кавказ» в Краснодарском крае, к настоящему времени составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС.

В оперативных службах агентству сообщили, что пожар локализован, распространение огня остановлено, тушение продолжается.

Вечером 22 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по парому с железнодорожными цистернами с топливом, находящемуся в одном из крупнейших пассажирских портов России «Кавказ». Ракета «Нептун» попала в пришвартованное судно, атака велась предположительно из Одесской области. Впоследствии паром затонул в акватории порта, перед этим возник пожар, которому присваивали третий ранг сложности из семи. В тушении горящих топливных цистерн участвовал прибывший к месту происшествия пожарный поезд.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

В Крыму опровергли данные о дефиците топлива из-за атаки ВСУ на порт «Кавказ».