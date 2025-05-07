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Пассажиры застряли в самолете в Пулково из-за нехватки трапов и автобусов

SHOT: пассажиры более 2 часов не могут выйти из самолета после прилета в Пулково

Пассажиры, прилетевшие из Омска в Петербург, более двух часов не могут выйти из самолета после прилета в Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Как рассказали очевидцы, они сидят в салоне из-за того, что к борту не могут подогнать трап и автобусы, чтобы доставить пассажиров в терминал. Их просто не хватает. При этом самолет совершил посадку в Петербурге без опозданий.

По данным Северо-Западной транспортной прокуратуры, 6 и 7 мая аэропорт Пулково принял 74 «чужих» рейса, которые прилетели туда на запасной аэродром.

В частности, 6 мая петербургский аэропорт Пулково принял в качестве запасного аэродрома 11 самолетов, которые летели в Москву.

Из-за угрозы атаки украинских беспилотников в пяти российских аэропортах вводили ограничения на прием и вылет самолетов. В частности, несколько самолетов, летевших в Москву из других городов, перенаправили на посадку в Нижний Новгород и Петербург.

Ранее сообщалось, что более 180 россиян не могут улететь из ОАЭ из-за атаки дронов на РФ

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