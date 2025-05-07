В Барнауле ФСБ задержала иностранца за попытку поджога собора

Иностранец задержан ФСБ в Барнауле за попытку поджога кафедрального собора

Иностранец задержан в Барнауле за попытку поджога кафедрального собора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

«Иностранный гражданин, 2004 г. р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога здания кафедрального собора Барнаула с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Сотрудники ФСБ не допустили совершение преступления — подозреваемый был задержан непосредственно возле забора кафедрального собора, имея при себе предметы для совершения преступления.

В феврале гражданина Таджикистана Пахлавона Курбонова задержали по подозрению в подготовке теракта в Барнауле.

По данным Baza, 21-летний мигрант, имеющий вид на жительство в России, хотел поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина в Барнауле.

Ранее в Новгородской области осудили мужчину, пытавшегося уехать на фронт для участия в боевых действиях на стороне Киева.