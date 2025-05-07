Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Барнауле ФСБ задержала иностранца за попытку поджога собора

Иностранец задержан ФСБ в Барнауле за попытку поджога кафедрального собора
close
ФСБ РФ

Иностранец задержан в Барнауле за попытку поджога кафедрального собора. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Алтайскому краю.

«Иностранный гражданин, 2004 г. р., действуя в интересах международной террористической организации, совершил попытку поджога здания кафедрального собора Барнаула с помощью канистры с дизельным топливом в целях дестабилизации деятельности органов власти», — сообщили в пресс-службе УФСБ.

Сотрудники ФСБ не допустили совершение преступления — подозреваемый был задержан непосредственно возле забора кафедрального собора, имея при себе предметы для совершения преступления.

В феврале гражданина Таджикистана Пахлавона Курбонова задержали по подозрению в подготовке теракта в Барнауле.

По данным Baza, 21-летний мигрант, имеющий вид на жительство в России, хотел поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина в Барнауле.

Ранее в Новгородской области осудили мужчину, пытавшегося уехать на фронт для участия в боевых действиях на стороне Киева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами