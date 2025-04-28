Мигрант планировал поджечь православный собор в российском регионе

Baza: в Барнауле задержали мигранта по подозрению в подготовке теракта в соборе

Гражданина Таджикистана Пахлавона Курбонова задержали по подозрению в подготовке теракта в Барнауле. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным Baza, 21-летний мигрант, имеющий вид на жительство в России, хотел поджечь Покровский кафедральный собор на улице Никитина в Барнауле.

В отношении Курбанова возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта.

До этого осужденный за подготовку теракта житель Ижевска признался, что действовал под влиянием роликов на YouTube, которые сняла запрещенная в РФ украинская организация. Позже он стал ее членом.

Мужчина рассказал, что успел купить селитру для создания взрывного устройства. Теракт, который он планировал устроить, удалось предотвратить сотрудникам силовых ведомств. Мужчину задержали. Суд признал его виновным и приговорил к 18 годам лишения свободы.

14 апреля пенсионерку из Москвы 1958 года рождения обвинили в публичном оправдании терроризма и организации нелегальной миграции. Сейчас она находится в СИЗО, женщине грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее в Новгородской области осудили мужчину, пытавшегося уехать на фронт для участия в боевых действиях на стороне Киева.