Синоптик рассказал, что погода 9 мая будет ниже нормы в большинстве регионов России

Вильфанд: холодная погода с кратковременными дождями ожидается 9 мая в России

Температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов будет ниже нормы, прогнозируются дожди. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Девятого мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь ночью и днем.

«Холодная погода. Ночная температура – 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение – от 8 до 13 градусов», — сказал синоптик.

Такая погода, отметил Вильфанд, наступит в послеполуденные часы, а утром во время парада температура воздуха будет находиться в диапазоне от +5℃ до +9℃ в зависимости от района Москвы. Такая же температура будет характерна для Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской областей.

В целом в Центральном федеральном округе температура будет на 5-6℃ ниже нормы. Небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа.

При этом на юго-западе Сибирского федерального округа установится теплая погода, на юго-востоке округа будет прохладнее.

По мере приближения к дате прогноз будет немного корректироваться и уточняться, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

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