Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик рассказал, что погода 9 мая будет ниже нормы в большинстве регионов России

Вильфанд: холодная погода с кратковременными дождями ожидается 9 мая в России
close
Александр Кряжев/РИА Новости

Температура воздуха 9 мая в Москве и большинстве регионов будет ниже нормы, прогнозируются дожди. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Девятого мая в столице ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой дождь ночью и днем.

«Холодная погода. Ночная температура – 0-5 градусов. Дневная температура, максимальное значение – от 8 до 13 градусов», — сказал синоптик.

Такая погода, отметил Вильфанд, наступит в послеполуденные часы, а утром во время парада температура воздуха будет находиться в диапазоне от +5℃ до +9℃ в зависимости от района Москвы. Такая же температура будет характерна для Тверской, Ивановской, Костромской, Рязанской и Владимирской областей.

В целом в Центральном федеральном округе температура будет на 5-6℃ ниже нормы. Небольшие дожди прогнозируются на севере Приволжского федерального округа.

При этом на юго-западе Сибирского федерального округа установится теплая погода, на юго-востоке округа будет прохладнее.

По мере приближения к дате прогноз будет немного корректироваться и уточняться, добавил научный руководитель Гидрометцентра.

Накануне МЧС сообщало, что в ночь на 6 мая в Москве и области ожидается мокрый снег.

Ранее появилось видео репетиции воздушной части парада Победы в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами